ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія розгорнула призовну кампанію на Далекому Сході, - Генштаб

Новость на русском →
Владивосток, П'ятниця 01 липня 2022 19:16
Росія розгорнула призовну кампанію на Далекому Сході, - Генштаб Фото: росіян активно призивають в армію (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація на тлі втрат на українських фронтах розгорнула активну призовну кампанію на Далекому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У зв'язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ, на його території проводиться активна призовна компанія", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у Владивостоці та Сергіївці, де знаходиться пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії почали набирати жінок на військову службу за контрактом.

Також повідомлялося, що в цій країні можуть підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків