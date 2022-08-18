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Росія намагається виставити удари по Криму терактами, щоб відволікти від своїх воєнних злочинів, - ISW

Фото: Окупанти намагаються відвернути увагу від своїх воєних злочинів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Окупанти вкотре намагаються відвернути увагу від своїх воєних злочинів і підірвати заклик України до оголошення РФ країною-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Задля досягненя мети загарбники пробують виставити удари по російських військових об'єктах в Криму як теракти.

"Офіційні особи РФ, швидше за все, все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з ісламістським екстремізмом організації, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму", - пише ISW.

Аналітики наголошують, що напади на законні російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоєно екстремістами.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці вибухів, які сталися 9 серпня поблизу Новофедорівки, а також 16 серпня в Джанкойському районі.

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Війна Росії проти України