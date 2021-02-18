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Росія через імпорт струму хоче зірвати інтеграцію України з енергосистемою ЄС, - екс-міністр

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 11:36
Росія через імпорт струму хоче зірвати інтеграцію України з енергосистемою ЄС, - екс-міністр Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Імпорт електроенергії з Росії запроваджений з метою зірвати план інтеграції України з єдиною енергетичною системою Європи.

Про це заявив екс-міністр енергетики Юрій Продан в інтерв’ю "Главком".

"Росія ж свідомо робить занижену ціну, щоб втягти нас у ці взаємовідносини і прив`язати тісніше до російської енергосистеми. В такий спосіб росіяни намагаються якомога довше відтермінувати приєднання української енергосистеми до загальноєвропейської системи ENTSO-E", - заявив екс-міністр.

Загрозу віялових відключень лобісти російського імпорту штучно використовують як прикриття і привід, аби виправдати співпрацю з країною-агресором.

"Тому коли хтось розповідає, що в Україні немає віялових відключень, тому що є імпорт електроенергії з Росії, то це омана, тому що в будь-який момент ми можемо їх ввести, якщо Росія припинить імпорт. Дай Боже, щоб цього не сталося", - додав екс-міністр.

За його словами, Міненерго, уряд і НКРЕКП повністю провалили підготовку до опалювального сезону, що і стало причиною напруженої ситуації в енергосистемі і створило підстави розпочати імпорт з Росії.

"Ця ситуація склалася тому, що практично була провалена підготовка енергетики до зими. До такого провалу причетні практично всі органи державної влади: Міненерго, яке, по суті, не функціонувало, державний регулятор і Кабінет міністрів, який зовсім не приділяв уваги підготовці до осінньо-зимового сезону", - додав екс-міністр.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 18 лютого було імпортовано 460 млн кВт годин на суму 750 млн грн.

Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб.

За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

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