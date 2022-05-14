Росія провела навчання авіації в Калінінграді на тлі можливого розширення НАТО

Росія провела навчання авіації в Калінінградській області. Так, російські винищувачі Су-27 взяли участь у навчаннях з відбиття імітації повітряного удару по Калінінграду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Навчання пройшли через два дні після того, як Фінляндія оголосила про плани подати заявку на вступ до НАТО, А Швеція, ймовірно, піде за нею; ці кроки приведуть до розширення Західного військового альянсу, яке, за словами керівника Кремля Володимира Путіна, він прагне запобігти.
У російському Балтійському флоті повідомили, що під час навчань винищувачі Су-27 "знищили" літаки імітованого противника, додавши, що в навчаннях брали участь більше ніж 10 екіпажів Су-27 Балтійського флоту.
Нагадаємо, Фінляндія планує вже 15 травня оприлюднити другу "Білу книгу" з пропозицією про вступ до НАТО.
У Кремлі вже відреагували на рішення скандинавських країн вступити в Альянс. Назвали це загрозою і пригрозили "військовими кроками".
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