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Росія продовжить поставки вакцини від COVID на окупований Донбас, - Путін

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін обіцяє, що Москва продовжить поставки вакцини від COVID на окупований Донбас. Раніше туди вже направили кілька тисяч доз вакцини "Супутник V".

Про це він заявив в ході прямої лінії.

"Це питання, що потребує уважного до нього ставлення. По-моєму, вже 90 000 доз вакцини вже завезено... Додатковий обсяг буде поставлений", - зазначив він.

Нагадаємо, до кінця минулого року в російському Кремлі офіційно спростовували поставки вакцини на окупований Донбас, але в січні 2021 там вже почалася вакцинація.

У той же час віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що вакцинація від COVID російським препаратом на окупованих територіях Донбасу і Криму є військовим злочином.

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