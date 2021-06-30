Росія продовжить поставки вакцини від COVID на окупований Донбас, - Путін

Президент Росії Володимир Путін обіцяє, що Москва продовжить поставки вакцини від COVID на окупований Донбас. Раніше туди вже направили кілька тисяч доз вакцини "Супутник V".

Про це він заявив в ході прямої лінії .

"Це питання, що потребує уважного до нього ставлення. По-моєму, вже 90 000 доз вакцини вже завезено... Додатковий обсяг буде поставлений", - зазначив він.

Нагадаємо, до кінця минулого року в російському Кремлі офіційно спростовували поставки вакцини на окупований Донбас, але в січні 2021 там вже почалася вакцинація.

У той же час віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що вакцинація від COVID російським препаратом на окупованих територіях Донбасу і Криму є військовим злочином.