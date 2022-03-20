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Росія визнала смерть замкомандувача Чорноморського флоту

Фото: Росія визнала смерть замкомандувача Чорноморського флоту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморським флотом, капітана першого рангу Андрія Палія. Росія визнала його смерть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на News.ru.

"У ході проведення спеціальної операції в Україні в боях за звільнення Маріуполя від нацистів загинув заступник командувача Чорноморського флоту, капітан 1 рангу Андрій Миколайович Палій",- заявила сенатор Севастополя Катерина Алтабаєва.

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