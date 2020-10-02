ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія запросила експертів ОЗХЗ для розслідування отруєння Навального, - МЗС РФ

Автор: РБК-Україна

Росія надіслала Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) запрошення направити експертів для вивчення ситуації з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. У Москві очікують, що їхня пропозиція отримає "позитивний відгук".

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

"З урахуванням ситуації навколо декларованого Берліном і його євроатлантичними союзниками отруєння Навального по лінії постійного представництва Російської Федерації при ОЗХЗ 1 жовтня була передана пропозиція розглянути можливість направлення в Росію експертів секретаріату для взаємодії з російськими фахівцями в цьому питанні. Очікуємо , що наша пропозиція отримає позитивний відгук", - зазначила вона.

Нагадаємо, уряд Німеччини передав результати проб російського опозиціонера Олексія Навального експертам ОЗХЗ.

В ОЗХЗ висловили "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства. За його словами, міжнародне співтовариство має прийняти рішення про наслідки на основі інформації ОЗХО.

Зазначимо, що минулого тижня Навальний повністю прийшов у свідомість в клініці "Шаріте". Він перебував у комі з 20 серпня після того, як він втратив свідомість в літаку і був госпіталізований до лікарні Омська. Через два дні його вивезли до Берліна, де і було встановлено отруєння бойовою отрутою.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Навальныйотруєння