Росія сповнена ненависті до інших: Кулеба про образливі висловлювання Лаврова щодо євреїв

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловився щодо образливої для євреїв заяви свого колеги Сергія Лаврова. Заявив, що сучасна Росія переповнена ненавистю до інших народів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.
"Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами.
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