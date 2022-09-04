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Росія перекинула до Криму ешелон "Градів" і БТР: з'явилося відео

Фото: росіяни перекинули нову техніку в Крим (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація перекинула в окупований Крим ешелон військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Стратегічних комунікацій ВСУ.

Зокрема, в мережі з'явилося відео, як Росія перекидає ешелон військової техніки через Керченський міст.

"На острів везуть БТРи, "Гради", вантажівки. У пасажирських вагонах, ймовірно, їде особовий склад, солдати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявляли, що Керченський міст повинен бути знищений.

А секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Росія може зберегти його тільки за однієї умови - якщо виведе по ньому всі свої війська.

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КримВійна Росії проти України