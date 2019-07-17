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Росія очікує виконання мінських угод після виборів в Раду

Новини » Політика    17.07.2019 - 01:46
Росія очікує виконання мінських угод після виборів в Раду
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров привітав розведення сил біля Станиці Луганської

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в Москві розраховують, що президент України Володимир Зеленський після завершення виборів до Верховної Ради почне виконувати мінські домовленості щодо врегулювання в Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

За словами Лаврова, сигнали, які спрямовував Зеленський в період виборчої кампанії і відразу після його обрання, були досить суперечливими.

"Розраховуємо, що недавні запевнення Києва про готовність повністю виконувати мінські домовленості оформляться в практичну політику після дострокових виборів до Верховної ради", - сказав Лавров.

Він також додав, що розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській, яке два з половиною роки блокувалося колишньою владою і почалося в кінці червня, "переконливо підтверджує, що при наявності політичної волі можна домагатися прогресу".

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте заявив, що мінські угоди вимагають повного відновлення економічних відносин Донбасу і України.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія готова розглядати пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі

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