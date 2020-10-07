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Росія відреагувала на висновки ОЗХЗ щодо отруєння Навального

Автор: Артур Родивилов

Росія збирається представити своє бачення ситуації зі взаємодією Німеччини та секретаріату Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Москва не буде виправдовуватися.

Таке заяву опублікувала прес-служба МЗС Росії.

У МЗС пообіцяли надати державам - учасникам ОЗХЗ "хронологію залаштункових маніпуляцій основних чинних осіб цього спектаклю".

"Фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками укупі з керівництвом технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічному сценарію", - йдеться в повідомленні.

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Організація по забороні хімічної зброї передала Німеччині доповідь, що стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Експерти організації виявили в крові та сечі Навального біомаркери інгібітори холінестерази.

У ОЗХЗ заявили, що речовина в організмі Навального аналогічна за характеристиками "Новачку", але раніше в списках заборонених хімікатів не значилась.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що якщо ОЗХЗ підтвердить отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новачок", Росії не вдасться уникнути санкцій.

Крім того, Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін.

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