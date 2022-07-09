Росія відреагувала на рішення США передати Україні ще чотири HIMARS
Росія засудила рішення США надати Україні ще чотири ракетні системи HIMARS. Нібито таким чином "Вашингтон бажає затягнути війну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Росії в США, яке цитує BBC.
"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну", - йдеться в коментарі посольства.
Нова допомога від США Україні
Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.
Зокрема, в новий пакет допомоги увійде чотири ракетні системи HIMARS і додаткові боєприпаси до них, три тактичні машини для евакуації обладнання, боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь, підривні боєприпаси, протибатарейні системи, а також запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.
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