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Росія відмовилася від участі в онлайн-зустрічі по боротьбі з COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія відмовилася взяти участь у міністерській онлайн-зустрічі по боротьбі з коронавірусом, яку скликали США. Глава МЗС РФ Сергій Лавров не знайшов зведеного часу у своєму робочому графіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

У російському дипвідомстві зазначили, що США скликали 10 листопада онлайн-зустріч міністрів закордонних справ на тему боротьби з коронавірусом. У заяві йдеться, що запрошення на захід було отримано в кінці жовтня.

"На той час робочий графік міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова був сформований і не дозволив йому взяти участь у згаданій зустрічі", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Франція і Німеччина пропонували 11 листопада провести зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ, однак російська сторона відмовилася.

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