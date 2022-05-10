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Росія залишиться винуватцем зруйнованого світу. Це історична відповідальність, - Зеленський

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 00:16
Росія залишиться винуватцем зруйнованого світу. Це історична відповідальність, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Росія залишиться винуватцем зруйнованого світу. Москва несе історичну відповідальність за війну, попри політичні заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"У Москві можуть зображати що завгодно і робити будь-які політичні заяви. Але реальність вже не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться Росія. Це історична відповідальність для Росії", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Нагадаємо також, що до розслідування злочинів армії РФ в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.

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Володимир Зеленський
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