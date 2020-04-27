Росія обійшла Китай за кількістю випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (УНІАН)

За минулу добу в Росії підтвердили понад 6 тисяч нових заражень

Росія обійшла Китай за кількістю випадків зараження коронавірусом, в країні захворіли вже понад 87 тисяч осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними Міністерства охорони здоров'я РФ, за минулу добу в Росії підтвердили 6198 випадків коронавіруса. Всього станом на ранок 27 квітня в країні 87 147 заражених у 85 регіонах, померли 794 людини.

На території материкового Китаю з початку пандемії захворіли 82 830 осіб, з урахуванням Гонконгу та Макао - 83 912.

Таким чином, Росія вийшла на дев'яте місце у світі за кількістю інфікованих CVODI-19.

Раніше повідомлялося, що в Китаї майже ліквідували коронавірус, оскільки в китайських лікарнях залишилося 1011 пацієнтів. За минулу добу було виявлено лише два зареєстровані випадки зараження коронавірусом, які були завезені з-за кордону.

Крім того, кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хвороба, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тис. 172 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією перевищило 155 тисяч осіб. З них 5750 людей померли, понад 114 тисяч - одужали