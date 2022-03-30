Росія напала на Україну, керуючись вкрай імперіалістичними поглядами, - Шольц

"Треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись вкрай імперіалістичними поглядами, а найагресивніша війна Росії проти України спрямована на захоплення території. Ми не можемо і не будемо цього приймати", - підкреслив канцлер ФРН.

Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна і вкрай загрозлива".