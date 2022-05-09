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Росія накопичує військову техніку в Криму: яке озброєння помічено

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Понеділок 09 травня 2022 06:30
Росія накопичує військову техніку в Криму: яке озброєння помічено Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На півночі Криму окупанти накопичують військову техніку. У місцях дислокування військових частин помічені зенітні і ракетні комплекси, паливозаправники та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Біля села Філатівка помічено накопичення російської військової техніки, серед якої зенітні та ракетні комплекси. Російські військові розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту.

Також на території військової частини недалеко від адміністративного кордону з Херсонською областю розташувався залізничний склад з паливно-мастильними матеріалами, близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу і вантажних і командних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що за припущенням секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данилова, що міст через Керченську протоку, ймовірно, знищать. Він вважає, що українські військові це зроблять, "якщо буде можливість". Стратегічне значення полягає в тому, що по ньому здійснюється перекидання російської військової техніки і живої сили противника для ведення бойових дій на півдні України.

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