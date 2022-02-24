Росія почала вторгнення в Україну з Криму: з'явилося відео

"C окупованого півострова відбувся рух російської військової техніки. Як повідомлялося ..., агресія Росії сталася сьогодні близько 05:00. Напад також стався з боку тимчасового окупованої АР Крим. В даний час через адміністративний кордон з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.