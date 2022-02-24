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Росія почала вторгнення в Україну з Криму: з'явилося відео

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Крим, Четвер 24 лютого 2022 08:54
Росія почала вторгнення в Україну з Криму: з'явилося відео Фото: російська військова техніка вторглася з Криму (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Росія почала вторгнення в Україну з окупованого Криму. Прикордонники фіксують прохід військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

"C окупованого півострова відбувся рух російської військової техніки. Як повідомлялося ..., агресія Росії сталася сьогодні близько 05:00. Напад також стався з боку тимчасового окупованої АР Крим. В даний час через адміністративний кордон з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що під вогнем опинилися аеродроми та військова інфраструктура на заході та півночі країни.

У зв'язку з російським вторгненням Україна перейшла на воєнний стан.

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