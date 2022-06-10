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Росія почала приєднувати Херсонську область за вже відомим сценарієм, - дипломат США

Фото: російські військові у Херсоні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Кремль може приєднати Херсонську область до Росії шляхом референдуму.

Про це заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час прес-конференції у Відні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, нажаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів", - сказав Карпентер.

Дипломат також зайважив, що окупанти незаконно затримують та катують цивільних людей в Херсонській області. Він повідомив про звіти щодо катування щонайменше 600 людей. Їх тримають у спеціальних подвалах, що використовуюються як кімнати тортур.

"Інує інформація про точну локацію таких приміщень - це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею №17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації", - сказав Карпентер.

Нагадаємо, російських загарбників разом з їхніми сім'ями переселяють до захопленого Херсону та інших міст області.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Херсонській області готуються до святкування дня Росії.

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