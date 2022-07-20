Росія почала COVID-вакцинацію в Маріуполі: кого змушують щепитися "Супутником"

Окупанти почали вакцинацію проти COVID в Маріуполі. Жителям пропонують щепитися російською вакциною "Супутник V", яку ВООЗ так і не схвалила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.