Росія маніпулює пандемією коронавірусу для зняття санкцій, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу глави МЗС Данії на маніпуляції Росії, яка через пандемію коронавірусу намагається вплинути на зняття санкцій, і попросив донести це до інших колег у країнах ЄС. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, під час телефонної розмови Кулеби з Йеппе Кофода, український міністр привернув увагу до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань. Як він зауважив, санкції можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму.

"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України."- сказав глава МЗС.

У свою чергу, міністр закордонних справ Данії запевнив Кулебу, що поділяє саме такий підхід.

Кулеба також обговорив з колегою допомогу українцям, які зараз через обмеження подорожей залишаються в Данії.

"Буду вдячний, якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі пандемії нового коронавірусу і пов’язаної з нею економічної кризи.