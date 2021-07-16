RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія та Китай просувають свої COVID-вакцини, заплямовуючи американські, - Білий дім

Автор: Сергій Пишкін

Держдепартамент США звинуватив Російську Федерацію та Китай у просуванні дезінформації стосовно американських вакцин через соціальні мережі. Білий дім переконаний у тому, що це підриває програму розвитку вакцин західного походження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами секретаря Білого дома Джен Псакі під час сьогоднішнього брифінгу, Китай й Росія просувають дезінформацію стосовно перебільшення побічних ефектів від вакцин Америки.

Псакі додала, що Китай, зі свого боку, поширює інформацію про те, що США, нібито, заважає іншим країнам купувати вакцини.

"Поширення заяв про те, що схвалені препарати неефективні та не допомагають, завдає шкоди", - додала секретар Білого дому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайВакцина від коронавірусу