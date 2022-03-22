Росія може використовувати Західні дані про погоду для хімічної атаки в Україні, - Reuters

Росія продовжує отримувати майже миттєві метеорологічні дані від західних та інших урядів. На думку експертів зі зброї, вони можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атаки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вашингтон і його союзники попередили, що Москва може планувати застосування хімічної або біологічної зброї. Проте дані про погоду з деяких з цих країн, включаючи США і Великобританію, надходять в російські агентства.

Інформація містить вимірювання швидкості та напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, близьких до реального часу, які можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї.

Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (ЕВМЕТСАТ), міжурядова організація, що базується в Німеччині, заявляє, що продовжує надавати дані російським організаціям, незважаючи на те, що як мінімум три інші організації в Європі вирішили припинити це.

ЕВМЕТСАТ керує технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутникових каналів, в деяких випадках майже миттєво, серед одержувачів.

Західні експерти зі зброї кажуть, що існує ризик того, що метеорологічні дані, які надає EUMETSAT, можуть бути використані у військових цілях, в тому числі для планування хімічних і біологічних атак, заборонених міжнародним правом.

"Якщо, гіпотетично, ви плануєте атаку, при якій ви розпилюєте хмару хімікатів або патогенів, вам потрібно буде взяти до уваги метеорологічні дані, - написала Філіпа Ленцос, експерт з біологічних загроз і старший викладач Королівського коледжу Лондона. - Ви б не хотіли, щоб ця штука вдарила по вашим власним силам!"

Хеміш де Бреттон-Гордон, експерт з хімічної зброї та запрошений науковий співробітник британського Кембриджського університету, сказав, що дані про погоду "абсолютно важливі" під час застосування хімічної та біологічної зброї. "Знання напрямку і швидкості вітру на різних висотах є ключем до прогнозування того, куди піде небезпека", - сказав він.