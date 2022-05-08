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Росія хоче вивезти з Маріуполя залишки непрацюючих заводів, - мерія

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Україна, Неділя 08 травня 2022 21:58
Росія хоче вивезти з Маріуполя залишки непрацюючих заводів, - мерія Фото: Росія хоче вивезти з міста залишки непрацюючих заводів
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 8 травня, у Маріуполі був заступник голови Уряду Росії Марат Хуснуллін. Інспектували "Азовмаш" та Морський порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Основна мета зустрічі - інвентарізація того, що можна вивезти до Росії.

"На Азовмаші залишилиось обладнання, яке можна викоростати в якості металобрухту. В порту залишився метал, що належить металургійним підприємствам Маріуполя. Все це заплановано для вивозу", - пише Андрющенко.

За його словами, нині порт не здатен прймати великі судна та забеспечити погрузку.

"В акваторії затоплене судно "Меотида", підйом якого потребує виклої кількості часу та ресурсів, а серед портових кранів привести в робочій стан можливо лише один, чого недостатьно для повноцінної роботи порту", - повідомляє рандник мера Маріуполя.

Тому візит чиновника РФ був спрямован на формування пропозиції рішення на місці. Наразі про рішення не відомо.

"Чиновник залишився незадоволеним. Окрім банального розграбування, такі візити дедалі наближають час спроби прямої інтеграції окупанових територій в Росію", - резюмував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, російські війська перенесли парад у Маріуполі. Точна дата поки що залишається невідомою.

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