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Росія хоче створити передумови чергової мирної угоди. Це неприпустимо, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (president.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Нашою метою є найшвидше встановлення миру. Що довше триває ця війна, то більші ризики для всієї планети. Але цей мир має бути справедливим. Суверенітет і територіальна цілісність України - не тема для компромісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави ОП України Андрія Єрмака.

"Росія має звільнити наші території, включно з українським Кримом та українським Донбасом", - говорить керівник Офісу президента України.

За словами Єрмака, сьогодні наступ росіян захлинається, вони переходять до оборони, намагаючись втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно невдовзі порушать. Як це було з двома Мінськими угодами.

"Для нас це неприпустимо", - додав він.

Нагадаємо, низка європейських політиків пропонувала Україні піти на поступки щодо свого суверенітету. Мова йде про компроміси у війні з Росією. Однак такі дії призведуть тільки до затягування війни чи нових конфліктів.

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Війна в Україні