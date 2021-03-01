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Росія хоче оштрафувати Twitter на 100 тисяч доларів

Автор: Андрій Козловський

Російське наглядове відомство Роскомнагляд звинуватило Twitter в порушенні російського законодавства. Він хоче оштрафувати соцмережу на 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Роскомнагляду.

"Twitter злісно порушує російське законодавство... З 2017 року соціальна мережа Twitter не видалила 2862 матеріалів із забороненою інформацією", - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема йдеться про заклики до суїциду, порнографічні зображення неповнолітніх, а також способи виготовлення і вживання наркотиків.

Роскомнагляд попередив соцмережу Twitter про штраф у розмірі від 800 тисяч (10,8 тисячі доларів) до 8 млн рублів (100,8 тисячі доларів). За повторне порушення загрожує штраф до 20% сукупної річної виручки компанії.

Нагадаємо, ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала американську компанію Twitter на 450 тисяч євро. Таким чином компанію покарали за недостатньо швидке повідомлення про витік даних.

Крім того, Антимонопольний комітет Італії оштрафував соціальну мережу Facebook на 7 млн євро через невиконання наказу щодо припинення використання даних користувачів. Цей наказ був виданий ще в листопаді 2018 року.

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