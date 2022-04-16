Росія двічі атакувала Дніпропетровську область. Зруйнована непрацююча птахофабрика

"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - написав Резніченко.

Фото: Росія двічі атакувала Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 14 квітня Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила біля нежитлового приміщення.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 52-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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