Росія двічі атакувала Дніпропетровську область. Зруйнована непрацююча птахофабрика

Сьогодні, 16 квітня російські війська двічі вдарили по Дніпропетровській області. Окупанти зруйнували непрацюючу птахофабрику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Telegram.
"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - написав Резніченко.
Фото: Росія двічі атакувала Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, 14 квітня Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила біля нежитлового приміщення.
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