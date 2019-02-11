Росія повинна заплатити за анексію Криму і отруєння Скрипалів, - Міноборони Британії

Фото: Гевін Вільямсон (gavinwilliamson.org)

У своїй промові в понеділок Гевін Вільямсон закличе союзників "бути готовими застосувати силу"

Британський міністр оборони Гевін Вільямсон у своїй промові 11 лютого в Лондоні має намір заявити, що Росія повинна заплатити за анексію Криму і отруєння Скрипалів і закличе союзників бути готовими "застосувати силу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з витягами з промови міністра, які є в агентства, Вільямсон заявить, що після Brexit Велика Британія та її союзники повинні бути готові застосовувати "сувору силу" для захисту своїх інтересів перед супротивниками в особі Росії та Китаю.

"Межі між миром і війною стають розмитими", - йдеться в тексті промови.

Основними точками напруженості у відносинах з Росією Вільямсон вважає анексію Криму, втручання РФ в останні президентські вибори в США і отруєння нервово-паралітичним речовиною колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

"За такі дії Росія повинна заплатити", - має намір заявити глава Міноборони.

Він також попередить, що вартість невтручання в ситуацію західних країн часто буває "неприпустимо високою" і Захід не може ігнорувати тих, хто потребує його допомоги.

"Стратегія, яка полягає в тому, щоб говорити, замість того щоб діяти, може привести нас до того, що нашу націю будуть сприймати як "паперового тигра", - також йдеться у промові.

Нагадаємо, за даними дипломатів ЄС у Брюсселі (Бельгія) постійно діють близько 250 китайських і 200 російських шпигунів.