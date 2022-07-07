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Росія через великі втрати кидає на війну немотивовані підрозділи

Фото: Росія через великі втрати кидає на війну немотивовані підрозділи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія продовжує зазнавати значні втрати особового складу, озброєння, а також техніки у війні проти України. Через це окупанти почали кидати у бій немотивовані підрозділи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з даними Генштабу, російське командування вивело підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади й залучило до війни невмотивовані підрозділи 74-ї бригади.

Водночас окупанти продовжують примусову мобілізацію особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області. Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільне комплектування.

"На даний час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації складає близько 8-ми тисяч осіб", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 150 російських окупантів.

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