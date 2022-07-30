Росія анонсувала теракт в Оленівці ще в червні, щоб мати "алібі", - ЦПД

Росія використовує техніку із забезпечення "інформаційного алібі" щодо обстрілу колонії в Оленівці, Донецької області. Вона почала "анонсувати" теракт ще у червні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зазначається, що перед тим, як скоїти теракт, РФ використала прийом з анонсуванням потенційних напрямів своєї агресії з превентивним звинуваченням України та Заходу. Так, перші повідомлення про те, що українські військові начебто планують обстріляти табір військовополонених, з’явилися на російських медіаресурсах ще 5 червня.
"Після фактичного скоєння злочину Міноборони РФ масштабувало дезінформаційну кампанію та знову намагається перекласти відповідальність за всі скоєні Кремлем військові злочини на Україну, заявляючи при цьому, що "всю відповідальність за криваву бійню проти українців несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон", - зазначають в ЦПД.
Нагадаємо, росіяни вчинили теракт в Оленівській колонії та звинуватили в ньому українських військових. Російські пропагандисти заявляють про щонайменше 53 загиблих бійців.
Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок теракту - українська сторона вже прокоментувала це.
До того ж, Генштаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу колонії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.