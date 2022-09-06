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Росія за 40 днів так і не надала списки вбитих в Оленівці, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські окупанти через 40 днів після вибуху в Оленівці Донецької області так і не надали Україні списки загиблих військовополонених.

Про це заявив радник глави Офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"40 днів з моменту цинічної страти українських військовополонених в Оленівці. За цей час Росія не пустила на місце вбивства місію ООН, не допустила представників МКЧХ до бранців і не надала дані про кількість убитих. Чи є у когось ще сумніви в тому, хто стояв за цим кривавим терактом?",- підкреслив Подоляк.

Що відомо про теракт в Оленівці

29 липня окупанти вбили близько 40 і поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати знущання над ними. У Росії ж заявили, що удар по колонії завдали нібито ЗСУ з використанням HIMARS.

У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де в той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці. Факт масового вбивства українців у колонії, який був спланований, підтвердив перехоплення розмови окупантів.

Також в офісі генпрокурора України пізніше заявили, що у приміщенні, ймовірно, вибухнув боєприпас від вогнемета.

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