Росія до 2025 року припинить експлуатацію до 2/3 літаків, - Мінторг США

Російська Федерація буде змушена в найближчі роки вивести їх експлуатації до двох третин літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра торгівлі США Алана Естевеса на засіданні комітету Сенату у банківських справах.

За його словами, Росія вже до 2025 року через санкції припинити експлуатацію від половини до двох третин задіяних у комерційній сфері літаків. Це буде вимушений крок для обслуговування решти літаків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків, які орендовані орендованих у західних компаній. Це змушує лізингодавців пред'являти страхові претензії на суму 10 млрд доларів.

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