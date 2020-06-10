У Росії заявили про запобігання чергового "теракту" в Криму

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала групу людей за підозрою в підготовці теракту в окупованому Сімферополі. У них нібито були зв'язки з "представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України".

Про це повідомляє прес-служба ФСБ.

Повідомляється, що ФСБ затримала п'ятьох осіб, які здійснювали "підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі "Інтернет" ідеологію тероризму і екстремізму".

Наголошується, що у затриманих нібито знайшли саморобні вибухові пристрої, вогнепальна та холодна зброя та засоби зв'язку з доказами злочинних намірів.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії у Керчі затримали двох підлітків, які нібито готували теракти в освітніх установах.

Крім того, 17 жовтня 2018 року сталося масове вбивство в Керченському політехнічному коледжі.