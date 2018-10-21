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У Росії заявили про загибель пілотів літака, що впав в Азовське море

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 09:22
Фото: літак Л-39 Міноборони РФ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: літак Л-39 Міноборони РФ (flickr.com/ministryofdefenceua)

В ході пошукових робіт виявили фрагменти тіл обох пілотів

В результаті падіння російського літака Л-39 в Азовське море 18 жовтня загинули обидва льотчика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що напередодні в ході пошукових робіт виявили фрагменти тіл обох пілотів. У той же час уточнюється, що пошукові роботи на місці катастрофи літака Л-39 ще будуть продовжуватися.

Нагадаємо, 18 жовтня літак Міноборони Російської Федерації впав в Азовське море. Інцидент стався на відстані близько півтора кілометра від берега в ході планового навчально-тренувального польоту, причиною аварії могла стати технічна несправність. Згідно первісної інформації, льотчики катапультувалися, літак виконував політ без боєкомплекту.

У п'ятницю,19 жовтня, у Філіппінському морі на борту американського авіаносця USS Ronald Reagan розбився вертоліт. Інцидент стався незабаром після зльоту, кількість потерпілих не уточнюється.

"Всі постраждалі знаходяться в стабільному стані під наглядом медичного персоналу", - зазначили в американському військовому відомстві.

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