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У Росії запустили продаж "вакцинних турів" до Європи

Автор: Валерія Поліщук

Російські туристичні оператори почали продавати так звані вакцинні Тури в Європу. Найбільш популярні напрямки для таких поїздок у росіян - Сербія і Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Під час такого туру росіяни можуть отримати щеплення вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Вакцинний тур тривати близько трьох днів, а ціна на нього стартує від 50 тисяч рублів (близько 680 доларів). У цю вартість входять переліт, проживання, запис на вакцинацію і медична страховка.

Наприклад, в Сербії іноземці можуть отримати щеплення препаратами Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і Sinopharm безкоштовно. Але водночас в Німеччині щеплення платні.

У Мюнхені одна доза Pfizer / BioNTech обійдеться іноземцю в 580 євро, а в Баден-Бадені щеплення препаратом від Johnson & Johnson коштує 870 євро.

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Російська ФедераціяВакцинація