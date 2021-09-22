У Росії запустили продаж "вакцинних турів" до Європи

Під час такого туру росіяни можуть отримати щеплення вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Вакцинний тур тривати близько трьох днів, а ціна на нього стартує від 50 тисяч рублів (близько 680 доларів). У цю вартість входять переліт, проживання, запис на вакцинацію і медична страховка.

Наприклад, в Сербії іноземці можуть отримати щеплення препаратами Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і Sinopharm безкоштовно. Але водночас в Німеччині щеплення платні.

У Мюнхені одна доза Pfizer / BioNTech обійдеться іноземцю в 580 євро, а в Баден-Бадені щеплення препаратом від Johnson & Johnson коштує 870 євро.