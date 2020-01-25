У Росії запідозрили коронавірус серед студентів університету

Міністерство охорони здоров'я Росії заявило, що в іноземних студентів Байкальського державного університету запідозрили захворювання новим коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, 5 студентів з Китаю було взято під особливий контроль через підозру захворювання новим видом коронавірусу, спалах якого стався у китайському місті Ухань.

Попередні аналізи показали, що студенти хворі на грип, але для точного підтвердження аналізи направили в Новосибірськ. Також було оглянуто всіх студентів, що проживають у гуртожитку.

"Ризик був в тому, що ці студенти виїжджали на канікули додому. Після проведених аналізів з'ясувалося, що у всіх студентів грип. Але для виключення підозри на коронавірус їх аналізи спрямовані до Новосибірська", - заявили у місцевій лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції підтвердили вже 3 випадки захворювання новим коронавірусом, який поширився з китайського міста Ухань. Двоє пацієнтів було госпіталізовано в Парижі, третій - у південно-західному місті Бордо.

Також РБК-Україна писало про третій випадок захворювання на новий коронавірус в Японії. Третьою заразилася новим коронавірусом китайська туристка, яка приїхала з Уханя 18 січня. Напередодні було госпіталізовано ще двох китайських туристів.

Крім того, Австралія і Малайзія офіційно підтвердили перші випадки захворювання китайським коронавірусом. У Малайзії захворювання було виявлено у 3 осіб, які прибули в країну з Китаю.