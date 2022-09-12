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У Росії загадково загинув топ-менеджер держкорпорації

Фото: керуючий директор з авіаційної галузі КРДВ (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії, в районі острова Руський загинув керуючий директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДВ) Іван Печорін. Він, нібито, випав з катера на повному ходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби організації у понеділок, 12 вересня.

За інформацією російських ЗМІ, трагедія сталася увечері у суботу, 10 вересня, в районі мису Ігнатьєва. За офіційною версією російських поліцейських, Печорін випав із катера на повному ході.

У рятувальній операції задіяли співробітників МНС. Пізніше пошуковий загін знайшов тіло загиблого.

Зазначимо, що це не перша смерть великих чиновників та бізнесменів у РФ останнім часом.

Зазначимо, що це не перша смерть великих чиновників та бізнесменів у РФ останнім часом. Буквально нещодавно стало відомо, що в Москві загинув віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов. 67-річний топ-менеджер випав із вікна лікарні.

Також у Росії знайшли мертвим колишнього топ-менеджера нафтової компанії "Лукойл" Олександра Суботіна. Смерть мільярдера нібито настала після сеансу у шамана.

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Російська Федерація