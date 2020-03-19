У Росії помер перший пацієнт з коронавірусом

У Москві (Росія) 79-річна хвора на коронавірус жінка померла в інфекційній лікарні №2 на Соколиній горі. Про це повідомили в оперативному штабі міста, передає BBC.

Це перший в Росії випадок смерті людини, яка заражена на коронавірусну інфекцію.

"Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавирусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню №2", - йдеться у повідомленні штабу.

Яким чином жінка заразилася - не уточнюється.

Нагадаємо, місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще повинна суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливі нові спалахи.

Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про два нові випадки зараження коронавірусом - в Донецькій і Київській областях. Таким чином, на даний момент COVID-19 підтверджений в 16 випадках.