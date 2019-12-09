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У Росії затримали знімальну групу телеканалу

Новини » Політика     09.12.2019 - 10:18
У Росії затримали знімальну групу телеканалу
Ілюстративне фото (detector media)

Журналістів "Настоящего времени" затримали під час судового розгляду стосовно ЛГБТ-активістки

У Росії затримали знімальну групу телеканалу "Настоящее время". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сибір.Реалії".

Повідомляється, що журналістів затримали під час судового розгляду стосовно ЛГБТ-активістки Юлії Цвєткової. Це підтвердила затримання мати активістки Анна Ходирєва.

Поліцейські затримали їх "за незаконну зйомку". Як зазначається, журналістів не доставляли в поліцію, їх "притримали" в суді, потім - "трохи полаяли" і відпустили.

На ЛГБТ-активістку з Хабаровська Юлію Цвєткову, раніше звинувачену за бодипозитивні малюнки у виготовленні і розповсюдженні порнографії, заведена друга справа. У поліції склали протокол про притягнення Цвєткової до відповідальності за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин.

Як повідомляло РБК-Україна, затриманий на українському кордоні з анексованим Кримом член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий планував отримати український паспорт.

Нагадаємо, Ігоря Кучерявог затримали на КПВВ Каланчак у зв'язку з його причетністю до анексії Криму і членством в російській партії. За повідомленням українських спецслужб, Кучерявий активно сприяв Росії під час анексії Криму.

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