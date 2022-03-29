У Росії через введені санкції зривається виконання оборонного замовлення

Повідомляється, що в Росії терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на межі зриву через санкційний тиск.

"Протягом останніх десятиліть військове виробництво та "переозброєння" армії РФ стало можливим коштом масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливості продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нині яскравим прикладом "технологічної незалежності" та "імпортозаміщення" окупанта став завод КАМАЗ. Оскільки сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).

Однак, зараз через санкції там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними".

Через введені санкції в Росії зривається виконання оборонного замовлення (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)