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У Росії через введені санкції зривається виконання оборонного замовлення

Російський військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Через введені санкції в Росії зривається виконання оборонного замовлення. Все тому, що країна-агресорка нездатна продовжувати виробництво через зростання цін на сировину та матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Повідомляється, що в Росії терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на межі зриву через санкційний тиск.

"Протягом останніх десятиліть військове виробництво та "переозброєння" армії РФ стало можливим коштом масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливості продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нині яскравим прикладом "технологічної незалежності" та "імпортозаміщення" окупанта став завод КАМАЗ. Оскільки сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).

Однак, зараз через санкції там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними".

Через введені санкції в Росії зривається виконання оборонного замовлення (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Раніше ми повідомляли, що розвідка розсекретила дані 620 співробітників ФСБ, які діють в Європі.

Також ми писали, що у Росії через розкрадену техніку застрелився командир танкового полку.

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