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У Росії зросла кількість жертв отруєння метаном на очисних спорудах під Таганрогом

Автор: РБК-Україна

В Росії зросла кількість жертв внаслідок викиду метану на очисних спорудах. У лікарні померла ще одна людина, загальна кількість жертв - 11.

Про це пише ТАСС.

Таку інформацію надав глава адміністрації Таганрога Андрій Лисицький.

"Одна людина померла в лікарні", - уточнив він.

Нагадаємо, вчора на території селища Дмитриадовка Неклиновского району неподалік від Таганрога на очисних спорудах стався викид метану. Повідомлялося, що загинули 10 осіб.

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі робітників порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).

Раньше, під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами.

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