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У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Загинули щонайменше 9 людей

Автор: Анастасія Рокитна

У Казані (Росія) учні зі зброєю проникли в школу і відкрили стрілянину. В результаті загинули мінімум 9 людей.

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що два учні пронесли зброю в школу і почали стріляти. Йдеться про школу №175, яка розташована на вулиці Джаудат Файзі.

До місця події надіслали понад 20 бригад швидкої допомоги.

За останніми даними, 9 людей загинули, 4 госпіталізовані після стрілянини в Казані.

Один з нападників затриманий. Ним виявився 17-річний підліток. Ще один може залишатися в будівлі школи, повідомляє ТАСС.

Фото: в Казані влаштували стрілянину в школі (t me pdmnews)

В екстрених службах повідомили, що в результаті стрілянини також постраждали 10 осіб. При нападі на школу №175 в Казані пролунав вибух, а потім почалася стрілянина.

Президент республіки Татарстан Рустам Мінніханов попрямував до гімназії №175, де сталася стрілянина. Після стрілянини в школі у всіх навчальних закладах міста посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

Раніше в Дніпрі сталася перестрілка біля школи.

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