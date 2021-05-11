У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Загинули щонайменше 9 людей

Повідомляється, що два учні пронесли зброю в школу і почали стріляти. Йдеться про школу №175, яка розташована на вулиці Джаудат Файзі.

До місця події надіслали понад 20 бригад швидкої допомоги.

За останніми даними, 9 людей загинули, 4 госпіталізовані після стрілянини в Казані.

Один з нападників затриманий. Ним виявився 17-річний підліток. Ще один може залишатися в будівлі школи, повідомляє ТАСС.

Фото: в Казані влаштували стрілянину в школі (t me pdmnews)

В екстрених службах повідомили, що в результаті стрілянини також постраждали 10 осіб. При нападі на школу №175 в Казані пролунав вибух, а потім почалася стрілянина.

Президент республіки Татарстан Рустам Мінніханов попрямував до гімназії №175, де сталася стрілянина. Після стрілянини в школі у всіх навчальних закладах міста посилені заходи безпеки.