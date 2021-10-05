RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії встановлено черговий антирекорд по коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

У Російській Федерації встановлено черговий антирекорд по коронавірусу. За добу померли 895 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Найбільше смертей у Москві - 72, у Санкт-Петербурзі - 58, у Свердловській області - 41.

Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії зросла до 211 696.

За даними оперштабу на вівторок, 5 жовтня, в країні виявлено 25 110 нових випадків зараження.

Найбільше число хворих виявлено в Москві - 3 827 нових випадків, в Санкт-Петербурзі - 1 894 випадків, в Московській області - 1 788.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусРосійська Федерація