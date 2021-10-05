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У Росії встановлено черговий антирекорд по коронавірусу

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Москва, Вівторок 05 жовтня 2021 11:49
У Росії встановлено черговий антирекорд по коронавірусу Фото: у РФ встановлено черговий антирекорд по коронавірусу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Російській Федерації встановлено черговий антирекорд по коронавірусу. За добу померли 895 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Найбільше смертей у Москві - 72, у Санкт-Петербурзі - 58, у Свердловській області - 41.

Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії зросла до 211 696.

За даними оперштабу на вівторок, 5 жовтня, в країні виявлено 25 110 нових випадків зараження.

Найбільше число хворих виявлено в Москві - 3 827 нових випадків, в Санкт-Петербурзі - 1 894 випадків, в Московській області - 1 788.

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