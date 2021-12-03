У Росії українському політв'язню присвоїли статус "схильний до суїциду"

Українцю Олександру Марченку, який відбуває покарання в російській в'язниці за звинуваченням нібито в шпигунстві, присвоїли статус "схильний до суїциду". Рішення прийнято без психіатричної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову .

"Українському політв'язню Олександру Марченку, якого в Росії незаконно засудили до 10 років позбавлення волі за нібито "шпигунство", призначили статус "схильний до суїциду", - написала в Telegram Денісова.

За її словами, про внесення такого "статусу" в особову справу Марченка стало відомо 16 листопада, під час розгляду у Верховному суді Росії касації на незаконний вирок. При цьому, зазначила омбудсмен, психіатрична експертиза українцю не проводилася і консультації лікаря-психіатра не надавалися.

Денісова підкреслила, що присвоївши статус "схильний до суїциду" російська влада намагається чинити психологічний тиск на українця. Крім того, на цій підставі Марченко можуть посилити умови утримання у в'язниці.

Омбудсмен нагадала, що Марченка етапували до СІЗО м.Улан-Уде (Республіка Бурятія). Вона зазначила, що цей переклад суперечить статтям 73 і 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ.