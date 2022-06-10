Росії все важче поповнювати підрозділи, в хід пішли "путівки в один кінець", - Генштаб

Окупантам все важче поповнювати підрозділи, які зазнали втрат на війні, що розв'язала Росія в Україні. Найманцям пропонують короткострокові контракти, які називають "путівками в один кінець".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають "в один кінець", - зазначають в Генштабі.
Як кажуть в Генштабі, Збройні сили України продовжують завдавати суттєвих втрат ворогам та стійко тримають оборону на всіх напрямках.
Нагадаємо, українські захисники за минулу добу ліквідували близько 200 окупантів. Загальні втрати противника складають майже 32 тисячі.
Тим часом російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ.