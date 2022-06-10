Росії все важче поповнювати підрозділи, в хід пішли "путівки в один кінець", - Генштаб

Окупантам все важче поповнювати підрозділи, які зазнали втрат на війні, що розв'язала Росія в Україні. Найманцям пропонують короткострокові контракти, які називають "путівками в один кінець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають "в один кінець", - зазначають в Генштабі.

Як кажуть в Генштабі, Збройні сили України продовжують завдавати суттєвих втрат ворогам та стійко тримають оборону на всіх напрямках.