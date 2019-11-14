У Росії студент влаштував стрілянину в коледжі, є жертви

У російському місті Благовєщенськ студент відкрив стрілянину в будівлі Амурського коледжу будівництва і комунального господарства, в результаті чого загинула одна людина, а також нападник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відзначається, що ще три людини отримали поранення. У регіональному МВС повідомили, що нападник застрелився.

Інцидент стався під час навчального заняття, в 10:00 за місцевим часом. Співробітники правоохоронних органів не виключають, що причиною інциденту міг стати конфлікт між учнями. Джерело в екстрених службах повідомило, що студент почав стріляти після того, як його видалили з аудиторії за запізнення.

За прыбитию на метро події на другому поверсі навчального закладу поліцейські побачили громадянина зі зброєю, він вистрілив у їхній бік, і ті відкрили вогонь у відповідь. Зловмисника блокували в аудиторії. Він застрелився.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі в одній зі шкіл міста Стовпці учень напав з ножем на трьох школярів і вчительку. Від отриманих поранень вчителька і один з підлітків померли, двоє потерпілих потрапили до лікарні.

РБК-Україна раніше писало, що в американському місті Канзас-Сіті невідомий відкрив вогонь по відвідувачах одного з барів, в результаті чого чотири людини загинули, ще п'ять отримали поранення.